“Prima sigaretta già alle elementari”. Lilt e scuole insieme per la prevenzione

“Purtroppo i dati ci dicono che si inizia a fumare già dall’ultimo anno della scuola primaria, per questo iniziative di sensibilizzazione capaci di raggiungere i bambini facendoli capire i rischi e i danni alla salute provocati dal fumo sono fondamentali”. Bastano queste parole di Giorgio Chiaranda, direttore della medicina dello sport e promozione della salute per l’Ausl di Piacenza, a definire il valore dell’impegno messo in campo dalla sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori in sinergia con le scuole del territorio.

“L’educazione alla salute inizia già da piccoli” precisa Franco Pugliese, presidente della Lilt Piacenza”. La prevenzione passa attraverso la convinzione che le nuove generazioni hanno del bene salute, bene che fa ricco l’individuo molto di più del denaro e di altri beni materiali”. In occasione della Giornata Internazionale contro il Fumo, la Lilt insieme alle scuole primarie Don Minzoni e Carella ha coinvolto i giovani studenti in un progetto ampio dedicato alla diffusione dei sani stili di vita. “Un progetto a cui teniamo tanto – le parole di Fabiana Achilli, presidente del consiglio dei genitori dell’ottavo circolo -. Gli studenti hanno dato adito alla propria creatività, tra musica e arte. Dopo le esposizioni dei manufatti, i ragazzi di quinta passeranno il testimone del progetto ai loro compagni di quarta in modo da dare un seguito e un futuro a questa preziosa iniziativa”.

Durante l’evento conclusivo organizzato questa mattina gli alunni hanno esposto i propri elaborati, parlato di cibi salutari sia in italiano che in lingua inglese, e organizzato un piccolo spettacolo teatrale incentrato sui danni provocati dal fumo di sigaretta. Solo uno dei tanti eventi promossi dalla Lilt piacentina durante quello che è il quarantesimo anno di attività di promozione della salute sul territorio. Settimana prossima si alzerà il sipario sul Memorial Chicco Maggi a Gropparello attraverso il quale si ricaveranno fondi da destinare alla ricerca. Torneo di calcio che partirà martedì 30 maggio con la partecipazione dell’ex bomber biancorosso Dario Hubner. Tra i promotori, oltre a tre associazioni gropparellesi, c’è anche il Centro sportivo educativo nazionale di Piacenza rappresentato dal presidente Fabio Mariottini: “Giornate come quella di oggi e quelle che vivremo in Val Vezzeno sono importanti occasioni per promulgare la socialità, i valori dello sport, dell’educazione e della salute”.