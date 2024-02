Giornata mondiale contro il cancro, Coldiretti: “La prevenzione parte dai bimbi”

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro Coldiretti e Lilt Piacenza hanno organizzato un evento al Mercato coperto di Campagna amica incentrato sull’importanza della prevenzione e del mantenimento di corretti stili di vita. Un’iniziativa rivolta in particolare ai bambini realizzata grazie alla collaborazione con la dottoressa Elena Afanasyeva e Masterkids Italia, associazione ricreativa che organizza laboratori di cucina e di pasticceria per i più piccoli.

INVESTIRE IN PREVENZIONE

“Sappiamo – hanno spiegato gli organizzatori – che l’alimentazione è fondamentale per la prevenzione dei tumori e abbiamo voluto trasmettere il messaggio alle nuove generazioni, i più piccoli con noi alla scoperta di una sana e corretta alimentazione”. “I bambini hanno prima fatto la spesa e poi hanno messo le mani in pasta – affermano i referenti di Masterkids -, un modo divertente e giocoso per stare insieme e scoprire la valenza di una dieta sana e varia”. Del loro stesso avviso Valerio Galli, responsabile di Campagna amica: “Ci teniamo a parlare dell’importanza di un’alimentazione adeguata che è un fondamentale aiuto per la salute e contribuisce a prevenire diverse forme di tumore”.