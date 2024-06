Merci Tour e Grazie Piacenza: le scritte coi balloni di fieno per omaggiare i ciclisti

La città si sta preparando in vista della terza tappa del Tour de France, che il 1° luglio partirà da Piacenza con destinazione Torino.

Oltre alla sistemazione temporanea del manto stradale di via Giordani (che si unisce a tanti altri interventi simili in varie zone della città), come annunciato mercoledì 26 giugno nella conferenza stampa di presentazione del Tour dalla sindaca Katia Tarasconi, Coldiretti e Confagricoltura hanno in serbo una sorpresa molto speciale per questo grande evento.

due scritte nel vallo delle mura

Nel vallo delle mura, infatti, le associazioni di categoria comporranno – unendo tra loro decine di balloni di fieno – due scritte, “Merci Tour” e “Grazie Piacenza” per omaggiare il passaggio dei ciclisti che avverrà anche qui. Scritte che verranno immortalate dalle riprese aeree realizzate dagli elicotteri che seguiranno, come un’ombra, il Tour.

La posa dei balloni di fieno con i quali verranno composte le scritte.