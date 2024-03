Caorso, serata in rosa dedicata alla prevenzione del tumore alla mammella

Chi ha vissuto la malattia e l’ha superata, diventa un testimone prezioso per chi sta attraversando la stessa esperienza. Anche per questo, ma soprattutto per dare corrette informazioni e promuovere la cultura della prevenzione, la sindaca Roberta Battaglia e la vicepresidente di Armonia onlus, Lara Rossi, entrambe di Caorso, hanno scelto di organizzare una serata divulgativa sul tumore della mammella.

Gli ospiti che sono intervenuti al cinema Fox sono stati: il professor Dante Palli, responsabile della chirurgia senologica dell’Ausl di Piacenza e la dottoressa Roberta Raselli, senologa dell’Ausl di Piacenza: tutti e due professionisti della Breast Unit, squadra di lavoro dedicata al paziente in modo congiunto e globale.

Oltre ai due medici, ha partecipato anche Erika Caffi, presidente dell’associazione Armonia Onlus, attualmente impegnata in una raccolta fondi per acquistare un ecografo di nuova generazione.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ