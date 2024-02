Manca personale turnista alla centrale di Caorso, braccio di ferro Sogin-sindacati

E’ in corso un’attività ispettiva presso la centrale di Caorso. Ieri l’altro, i funzionari dell’Ispettorato del lavoro si sono recati al sito di Zerbio e hanno dato il via ad una serie di colloqui con i referenti Sogin, i rappresentati sindacali e i lavoratori. La ragione? La mancanza di personale turnista.

Per garantire il sicuro funzionamento dell’impianto, viene garantita una presenza di lavoratori h24, distribuiti su tre linee di turno, ciascuna dovrebbe poter contare su sei risorse, per un totale di 18 turnisti. A Caorso, da tempo, manca un’intera linea di turno, ossia tre turnisti. Questa carenza crea disagi riferibili in: eccessivi straordinari per chi deve coprire le mancanze e difficoltà quando ci sono colleghi in malattia o in ferie (soprattutto nel periodo estivo).

“Avremmo voluto risolvere la criticità in contrattazione con l’azienda Sogin – spiega Mario Cabrini della Filctem-Cgil -. Dato che non è stato possibile siamo stati costretti ad agire di conseguenza”. Così le organizzazioni sindacali hanno denunciato la situazione all’Ispettore del lavoro e al Prefetto.

Sogin, l’azienda che gestisce la dismissione dell’ex centrale elettronucleare, ha preso l’impegno – è stato riferito – di provvedere ad assumere personale esterno.