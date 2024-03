Caorso, arrivano rinforzi alla polizia locale con il nuovo agente Michele Visentin

La comunità caorsana potrà contare su un agente di polizia locale in più. Michele Visentin ha iniziato ad indossare la divisa dal 1 febbraio scorso. Da aprile e per un paio di mesi, fino a giugno, frequenterà il corso di prima formazione per agenti neoassunti proposto dalla scuola interregionale di polizia locale (Sipl). Visentin, 50 anni, va in supporto alla collega Giorgia Ertiani che dal 2014, e quindi per gli ultimi dieci anni, è stata la sola agente di riferimento per il territorio comunale di Caorso.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ