Pianello, mammografie “sotto casa” per 30 donne. Prossima tappa a Bobbio

A Pianello oltre trenta donne hanno risposto all’invito a sottoporsi ad una mammografia all’interno del camper “Destinazione salute donna”. Alle donne invitate dall’Ausl a partecipare allo screening itinerante se ne sono aggiunte diverse altre che, saputa della presenza del camper con a bordo un tecnico radiologo dotato di tutta la strumentazione, si sono avvicinate per chiedere di accedere al servizio.

“Diverse donne che non sono prenotate – dice Fiorella Scaletti, volontaria Lilt – si avvicinano e chiedono di fare l’esame. Noi, dopo un veloce riscontro con il Centro salute donna, cerchiamo di accontentare tutte”. Ora la postazione per la salute in rosa fa tappa a Bobbio e poi a Travo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ