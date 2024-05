Luna Park, steward aggredito da un gruppo di “maranza” con spray al peperoncino

I cosiddetti “maranza” – i giovanissimi bulli di origine straniera che imperversano anche a Piacenza – non lasciano in pace neanche un luogo per famiglie come il luna park.

E così, nella serata di sabato 12 maggio, a farne le spese è stato un addetto alla sicurezza dell’area attrezzata di via Stradiotti, colpito al volto da uno spray al peperoncino durante un diverbio con alcuni minorenni all’ingresso. “Ma il Luna Park è un luogo sicuro e presidiato, dove non può accade nulla” spiegano alcuni dei titolari delle giostre. “Spendiamo migliaia di euro per garantire la sicurezza, con personale ai varchi e steward all’interno dell’area”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ