Torna il Luna Park di Piacenza con oltre 50 attrazioni: “Ecco le novità”

Torna il Luna Park di Piacenza. Quest’anno la manifestazione per bambini e adulti si terrà da martedì 30 aprile fino a domenica 2 giugno, da lunedì a venerdì dalle 17 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 a mezzanotte, nell’area tra via Benedetto Labadini e via Stradiotti.

Le novità

La nuova edizione del Luna Park è stata presentata nella sede di Confesercenti. Tra le novità, ecco “il percorso con i tronchi nell’acqua, il booster e la torre panoramica alti oltre venti metri, la riproduzione di una miniera con i vagoni, e non solo” come spiega Fabio Iovino, membro del comitato tecnico.

“Ancora una volta – afferma Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza – gli operatori del settore potranno tornare a lavorare in un evento che da sempre è un grande punto di riferimento non solo per il nostro territorio ma anche per le province vicine”.