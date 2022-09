Ex mercato ortofrutticolo, tra due mesi via ai lavori per la realizzazione del parcheggio

Il degrado e lo stato di abbandono che regnano nell’area dell’ex ortomercato di via Colombo dopo la demolizione avvenuta in primavera hanno i giorni contati. Se tutto andrà come previsto, tra due mesi dovrebbero infatti iniziare i lavori per la realizzazione del parcheggio che, verosimilmente, dureranno circa cinque mesi. E’ quanto emerso nell’incontro operativo che si è tenuto ieri in municipio tra i progettisti incaricati da Terrepadane – lo studio Maestri – e l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini per il Comune, che è proprietario dell’area. Tra gli obiettivi c’era anche quello di fissare una road map.

