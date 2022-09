Trasporto scolastico a Fiorenzuola, deserta la gara per l’affidamento del servizio

È andata deserta la gara indetta il 13 di luglio scorso, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a Fiorenzuola. L’assessore all’istruzione Elena Grilli ha affermato in proposito: “Non appena abbiamo appreso dalla stazione unica appaltante che la gara è andata deserta, ci siamo attivati per prendere informazioni sule tempistiche previste per i bandi e per l’espletamento di una nuova gara. Il Comune sta cercando di intraprendere una procedura amministrativa per garantire l’esecuzione del servizio, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico”. L’inizio della scuola è alle porte, ma il servizio scuolabus non è ancora stato affidato, l’assessore tuttavia rassicura che: “Il servizio di trasporto sarà comunque garantito”.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI VANESSA BEDETTI