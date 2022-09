Recuperati gli asini liberi vicino a via Martelli. In corso accertamenti

Due asini liberi sono stati notati dagli automobilisti di passaggio questa mattina in un campo di via Martelli alle porte di Piacenza, nei pressi di via Emilia Parmense.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco e di un veterinario.

Gli asini stavano tranquillamente brucando l’erba ma potevano costituire pericolo in caso di spostamento in strada. In base alle prime informazioni, pare che gli animali siano sfuggiti al controllo del proprietario residente nel comune di Piacenza che è stato contattato per il recupero.

Gli asini sono stati dunque ricondotti dal luogo in cui si erano allontanati ma una volta giunti sul posto, i veterinari hanno chiesto accertamenti sulle condizioni in cui gli animali venivano tenuti e del caso si stanno ora occupando i carabinieri forestali.