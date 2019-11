Fino a Roma con due asini: famiglia francese fa tappa a Piacenza

Una famiglia francese e due asini in cammino da Bordeaux a Roma. Elise e Nils Payelle, marito e moglie, hanno intrapreso un lungo pellegrinaggio cattolico con i loro tre figli, Martin (6 anni), Loup (4 anni) e Augustine (2 anni). E, dettaglio ancora più curioso, insieme a due asini “portabagagli”. Ieri mattina, 12 novembre, questi fedeli d’Oltralpe hanno fatto tappa a Piacenza, dove chiaramente non sono passati inosservati: molti cittadini li hanno fermati per conoscerli e scattare una fotografia.

La coppia francese ha deciso di iniziare il pellegrinaggio lo scorso maggio: “Siamo due medici neolaureati. Abbiamo lasciato Périgueux, una località nei pressi di Bordeaux, per raggiungere Roma, il cuore della Chiesa cattolica. E lo abbiamo fatto muovendoci solo a piedi, con Augustine nel marsupio e Martin, Loup e le valigie sulla schiena degli asini”.