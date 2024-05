L’icona di Maria Madre della Speranza farà tappa a Piacenza

Una processione che sta attraversando tutta Italia, partita da Pompei nel 2023 e che terminerà con la consegna al Papa dell’Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite in occasione del prossimo Giubileo del 2025.

Anche Piacenza sarà tappa di questo itinerario di fede: già all’inizio del tredicesimo secolo, infatti, si testimonia la presenza delle prime Confraternite che si dedicavano ad opere religiose e caritatevoli verso il prossimo. Comunità tutt’oggi testimoni del messaggio evangelico.

La processione nasce con lo scopo di tenere vivo, anche nelle giovani generazioni, lo spirito che in passato ha animato le Confraternite protagoniste di gesti di carità cristiana e strumenti di evangelizzazione attraverso la devozione popolare.

la tappa piacentina

“Accompagneremo l’immagine della Madonna da Padova a Piacenza dove dalle 19.00 di martedì 4 giugno sarà esposta nell’Oratorio di San Dalmazio in Via Mandelli 23 per la visita dei fedeli“, annuncia Mario Zumbo, Priore della Confraternita dello Spirito Santo, che in San Dalmazio ha sede dal 1611.

Il giorno dopo, 5 giugno, la sacra immagine sarà portata dalla Confraternita piacentina La Misericordia, all’Istituto Vittorio Emanuele, dove alle 17.00 verrà celebrata la Santa Messa con canti mariani.

L’Icona verrà riportata in San Dalmazio dove resterà esposta nei giorni 6 e 7 giugno per la visita dei fedeli dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.30.

Sabato 8 giugno alle ore 20.45 si terrà la celebrazione della Via Matris, che costituisce una meditazione sull’intima sofferenza della Madre, dal momento della presentazione al tempio con la profezia di Simeone, alla deposizione nel sepolcro del Figlio, in attesa della resurrezione.

L’Icona sarà portata poi nell’Oratorio di San Giorgino, in Via Sopramuro, sede della Confraternita della Beata Vergine del Suffragio dal 1645. Dopodichè resterà esposta nell’oratorio di San Giorgino lunedì 10 e martedì 11 giugno dove sarà recitato il Santo Rosario alle 9.00 ed alle 18.00. Infine, mercoledì 12 Giugno, dopo la recita del Santo Rosario delle 9.00, l’Icona verrà consegnata alle Confraternite di Reggio Emilia per continuare il suo cammino.