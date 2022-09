Magazzinieri di Amazon ripuliscono le strade di Castel San Giovanni dai rifiuti

I magazzinieri di Amazon si sono di nuovo rimboccati le maniche per ripulire dai rifiuti viale fratelli Bandiera e viale Repubblica, a Castel San Giovanni. Un gruppo di dipendenti ha indossato guanti, si è armato di sacchi e ramazze e, nell’arco di tre ore, ha dato una ripulita ad una delle zone più critiche della città. La zona è stata individuata dagli uffici comunali che, dopo la segnalazione dei lavoratori di Amazon di volersi mettere a disposizione per lavori di pubblica utilità, ha indicato loro il viale della stazione. L’iniziativa ha avuto un precedente. Solo pochi giorni fa un gruppo di lavoratori del magazzino Mpx8 aveva prestato qualche ora del proprio tempo per stare accanto ai ragazzi disabili de L’Isola che non c’è di viale Amendola. “Per noi – dicono Patrizia Moro e Roberta Corona – è stata un’esperienza bellissima”. I lavoratori volontari hanno ricevuto ieri il plauso degli amministratori locali e anche di qualche passante che si è fermato per dire loro grazie a nome di tutta Castello.

