Ubriaco al volante, si difende: “Ho preso pastiglie all’alcol prescritte dal medico”

Automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza ieri è comparso davanti al giudice del tribunale di Piacenza e ha provato a difendersi: “Non ero ubriaco, avevo solo preso pastiglie all’alcol chimico”.

L’imputato è un 50enne piacentino che era rimasto coinvolto in due incidenti stradali senza feriti sulla Caorsana. Era poi stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia locale, avendo un tasso alcolemico quattro volte superiore al minimo consentito.

Davanti al giudice l’automobilista si è detto completamente innocente: “Soffro di una patologia che mi provoca vertigini e nausea, quella sera colto per evitarli ho preso la pastiglia all’alcol chimico prescrittami dal medico e mi sono messo in viaggio, poi un auto è uscita da uno stop senza rispettare la precedenza e per evitarla sono andato a sbattere contro un cordolo”.

Il processo è stato rinviato a marzo per la sentenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà