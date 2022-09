Cambio sede per Confapi Industria, Ponginibbi: “L’associazione è cresciuta”

Sarà in via Menicanti 1 la nuova sede di Confapi Industria Piacenza. Dopo una decina d’anni, l’associazione di industriali guidata da Giacomo Ponginibbi si trasferisce: dalla vecchia sede in via del Commercio alla nuova in via Menicanti. L’edificio è la grande torre di vetro che sorge all’inizio di via Emilia Parmense, a Piacenza, dove una volta c’era il quartiere fieristico: la nuova sede sarà ampia, circa 600 metri quadrati ripartiti su due piani. L’associazione entrerà ufficialmente lunedì 3 ottobre, anche se per l’inaugurazione e la presentazione alla cittadinanza occorrerà attendere la fine del mese.

“L’associazione è cresciuta e aveva bisogno di una sede moderna e funzionale con servizi di consulenza e corsi di formazione aperti a tutti, anche ai non soci – spiega il presidente Ponginibbi – questo trasferimento è il coronamento di un cammino per il quale ci tengo a ringraziare, tra gli altri, il mio predecessore Cristian Camisa, il direttore Andrea Paparo, la vicedirettrice Marika Lusardi e tutto lo staff”.