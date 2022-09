Studiare con i podcast: all’Isii Marconi inaugurato il laboratorio Podclass

Hanno iniziato a realizzare podcast con i cellulari durante la pandemia e, a due anni distanza, nella scuola è nato uno studio di registrazione con attrezzature professionali. E’ il laboratorio “Podcalass” inaugurato all’Isii Marconi alla presenza, tra gli altri dell’assessore alla Cultura, Christian Fiazza. Una decina gli studenti di seconda e quarta coinvolti nel progetto finanziato grazie a un progetto della Regione Emilia Romagna e alla disponibilità di professionisti che hanno messo a disposizione le loro competenze. A ideare l’iniziativa la professoressa Ilaria Tiberio che per anni è stata autrice televisiva. Gli strumenti, le capacità e l’entusiasmo ci sono, la squadra è pronta per mettersi all’opera e il laboratorio aprirà le porte anche alle altre scuole e alla cittadinanza, come ha fatto sapere il dirigente scolastico Adriana Santoro. Per l’occasione si è collegato da Roma anche Giulio Gaudiano presidente dell’Associazione italiana podcasting.

