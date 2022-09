Vigolzone festeggia le coppie sposate da decenni e i sacerdoti

Vigolzone in festa per gli anniversari di matrimonio delle coppie che sono sposate da 1 anno a 65 anni e di ordinazione dei sacerdoti che nei decenni hanno prestato servizio in parrocchia.

Hanno raggiunto il traguardo dei 65 anni di nozze Giuseppe Ghezzi e Giovannina Ferrari; 55 anni di matrimonio per Pietro Cavanna e Giovanna Cattaneo, 50 anni per Camillo Ronda e Armanda Agorni, Oreste Grana e Mariuccia Locatelli; 45 anni per Lino Bosi e Loredana Guglielmetti; 40 per Andrea Poggioli e Daniela Botti, Giorgio Marina e Raffaella Pellizzari, Giorgio Farnesi e Adelia Brizzolata, Roberto Cammi e Paola Garatti.

Festa anche per don Alfonso Calamari che ha raggiunto i 60 anni di sacerdozio; don Cesare Lugani per i suoi 50 anni (50 anni anche per don Giuseppe Frazzani che non ha potuto partecipare); don Mauro Bianchi per i 40 anni e don Celso Dosi per i suoi 35 anni di sacerdozio. A ciascuno è stata consegnata la benedizione di Papa Francesco.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Roberto Ponzini, il più giovane tra i sacerdoti, attuale responsabile diocesano della pastorale familiare, che a Vigolzone ha trascorso l’ultimo anno da seminarista. “Tutti, chi per più tempo e chi per periodi più brevi, hanno contribuito a far crescere la nostra comunità”, osserva il parroco don Piero Lezoli.

FOTO ORESTE GRANA