“Il Filo di…”: sfilata di abiti da sposa per le nonne e i nonni dell’ex Andreoli

I volontari dell’associazione “Il Filo di…” hanno organizzato, nel secolare parco dell’ex Istituto Andreoli di Borgonovo, una sfilata di abiti da sposa per le nonne e i nonni della struttura. La particolarità è stata che alcune modelle erano nipoti di anziani ospiti . Tra loro Giorgia, che insieme al suo Davide ha sfilato per nonna Giovanna. A precederli, Clara e Diego, anche loro elegantissimi ed emozionati quanto i genitori. Elena e Michele hanno sfilato per nonna Lucia. Tra i modelli anche Anna, un’operatrice della casa protetta che in omaggio agli anziani di cui ogni giorno si prende cura ha voluto sfilare con il suo abito più bello. La piccola Arianna ha preso sottobraccio l’anziana Rita e insieme hanno sfilato tra gli applausi del pubblico. “Il senso della giornata – dice Rosi Laino – è stato quello di far riviere ai nostri anziani la stessa atmosfera positiva e di speranza verso il futuro che si vive durante il giorno delle nozze”.

