Blitz anti droga, nella mattinata di mercoledì 5 ottobre, da parte di Polizia e Guardia di finanza. Gli agenti hanno controllato gli studenti alla fermata dei bus in via IV Novembre, all’altezza del palazzo Cheope. L’ispezione è stata effettuata con l’ausilio del cane antidroga in dotazione alle Fiamme gialle.

