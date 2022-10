Nuovo menù per le mense scolastiche. Filiera corta e dieta mediterranea

Un nuovo menù a disposizione degli alunni durante durante le mense scolastiche. Ieri, gli assessori Mario Dadati e Simone Fornasari, insieme alle referenti comunali della ristorazione scolastica, la dietista Monica Maj addetta al controllo qualità per la ristorazione scolastica, il pediatra di comunità infantile e consigliere comunale Giuseppe Gregori e le referenti della ditta Cirfood che ha in appalto il servizio, hanno pranzato presso la mensa della scuola primaria del Quarto circolo “2 Giugno”.

Una visita programmata già da qualche giorno per condividere con gli alunni, le insegnanti e il personale di cucina il nuovo menù stagionale per l’anno scolastico 2022-2023, elaborato da un team di dietiste e medici dell’Ausl di Piacenza, sulla base del modello di dieta mediterranea e dei Larn (livelli di assunzione di nutrienti, raccomandati dalla Società italiana di nutrizione umana), alla luce anche del gradimento generale dell’utenza, dei suggerimenti pervenuti dal mondo della scuola (tramite i rappresentanti della Commissione mensa e delle cuoche) e delle problematiche legate ad aspetti tecnici ed igienici.

Quest’anno, a partire dal mese di ottobre, oltre a quelle classiche (Natale, Carnevale, Pasqua e ultimo giorno di scuola), sono previste nuove giornate a tema, la prima delle quali – la “Giornata tortillas” – ha avuto luogo proprio ieri, con grande soddisfazione dei bambini e delle insegnanti della scuola che, insieme agli assessori e agli ospiti presenti seduti lungo la tavolata, hanno assaggiato e apprezzato le ottime tortillas preparate dalle cuoche. I prossimi appuntamenti saranno giovedì 20 ottobre in occasione della “Giornata mondiale dell’alimentazione”, giovedì 27 ottobre “Giornata della zucca”, mentre è prevista anche una Giornata dello sport (in data da stabilire) e un incontro con le famiglie e i fornitori delle mense.

In generale, i menu scolastici serviti ai bambini seguono l’andamento delle stagioni. Le derrate utilizzate per la preparazione dei pasti sono di prima qualità e l’approvvigionamento garantisce prodotti sempre freschi. Tutte le derrate alimentari sono inoltre corredate di idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi e alle caratteristiche merceologiche. Una buona percentuale della fornitura delle derrate alimentari è di origine biologica e dove possibile l’acquisto delle derrate segue il criterio della filiera corta. Quest’anno il Comune di Piacenza diventa un vero e proprio laboratorio di sperimentazione sulle nuove ricette introdotte; quelle più gradite verranno infatti inserite nel nuovo menu stabilito dall’Ausl: uguale in tutta la provincia, Piacenza compresa. In collaborazione con l’Associazione italiana celiachia (Aic) una volta al mese è servito un menu gluten free con il progetto “Tutti a tavola, tutti insieme”.