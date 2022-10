Borgonovo, le richieste della comunità indiana: “Campo da cricket e corsi di lingua”

Gli indiani di Borgonovo chiedono spazi in cui praticare il loro sport nazionale: il cricket. Non solo, sperano di poter accedere a corsi di lingua e a un luogo in cui potersi ritrovare per celebrare le loro ricorrenze. Le richieste sono emerse durante il primo della serie di incontri organizzati dall’amministrazione comunale di Borgonovo e le comunità straniere che abitano in paese.

Si tratta di oltre 1.600 persone, di cui gli indiani rappresentano la componente più numerosa, pari a 363 persone. In totale gli stranieri, o nuovi cittadini, rappresentano il 20,37% degli oltre 8 mila residenti a Borgonovo. “Durante la serata – spiega la consigliera con delega ai nuovi cittadini, integrazione e pari opportunità Elisa Schiavi – abbiamo affrontato diversi argomenti. Da parte nostra – aggiunge – abbiamo illustrato tutti i servizi che il Comune fornisce alla famiglie”.

Sotto la lente sono finiti servizi scolastici, modalità per il corretto smaltimento dei rifiuti e canali per comunicare con l’amministrazione comunale. Tra le richieste avanzate dai rappresentanti della comunità indiana una riguarda la possibilità di avere uno spazio adatto a giocare a cricket. “Ora ci tocca andare a Piacenza, all’arena Daturi”.

L’articolo su Libertà in edicola