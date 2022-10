Agenda digitale, tra i Comuni virtuosi anche Fiorenzuola, Podenzano e Vigolzone

Sono 37 gli enti locali dell’Emilia-Romagna che hanno ricevuto il premio Agenda Digitale, perché si sono distinti nella digitalizzazione dei territori, secondo le misurazioni dell’indice Desier, strumento messo a disposizione degli amministratori locali che da un lato serve a monitorare lo stato di avanzamento della digitalizzazione nel tempo e tra i territori, dall’altro consente di individuare buone pratiche da diffondere, divari da colmare, ambiti prioritari su cui intervenire.

Fra i comuni più piccoli nel Piacentino si sono contraddistinti Vigolzone, Podenzano, Fiorenzuola d’Arda.

I comuni capoluogo con l’indice Desier migliore sono risultati Bologna, Modena e Parma. Bologna detiene il primato indiscusso soprattutto in termini di connettività, Modena risulta avere risultati di eccellenza sul fronte dei fattori abilitanti e sull’integrazione delle tecnologie digitali, buoni i risultati anche per il capitale umano impiegato. Parma ha risultati di eccellenza nei servizi pubblici digitali e nella formazione superiore in ambito tecnico e scientifico.