Donne e digitale: in Alta Val Tidone settanta iscritte ai corsi di formazione Tadini

Sono settanta le donne di Alta Val Tidone che hanno risposto all’invito ad iscriversi al corso che insegna come potenziare le loro competenze digitali. Abilità da spendere anche, e soprattutto in ambito lavorativo.

Al corso, gratuito per le partecipanti perché finanziato dalla Regione, hanno aderito settanta donne, tra i 30 e i 60 anni, in arrivo da tutto il comprensorio che abbraccia gli ex comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara. Tale è stata l’adesione che il corso si svolge su due sedi, nelle scuole di Trevozzo e nella sala consigliare di Nibbiano.

“L’obiettivo – sottolinea il direttore del centro di formazione Tadini, Massimiliano Gobbi – è di fornire alle donne competenze che siano spendibili soprattutto nella loro vita lavorativa. In definitiva è uno strumento utile a chi vuole migliorarsi sul lavoro e vuole crescere professionalmente”.