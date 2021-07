Nasce Green Future, l’iniziativa dedicata a digitale e sostenibilità

Sostenibilità e digitale sono entrati a far parte dello spirito del nostro tempo. Lo hanno fatto con la prepotenza di chi non può più rimandare e con l’accortezza di chi sa di non poter rivoluzionare la quotidianità di punto in bianco senza alcuna conseguenza. Sostenibilità e digitalizzazione si sono conquistati uno spazio nell’agenda della politica globale e sono diventati una virtù imprescindibile per ogni business che punti a essere competitivo nell’anno 2021. È con questa consapevolezza che Libertà ha deciso di adeguarsi ai tempi, abbracciarne lo spirito e accettare la sfida, dando vita a Green Future. Un progetto digital first che quindi avrà nel web e nei social media la sua casa, senza ovviamente tralasciare la carta e portando il legame tra digitale e tradizionale a un nuovo livello. Un articolo al giorno su Liberta.it e una pagina doppia ogni lunedì sul quotidiano Libertà, rafforzati da una serie post sui principali social. Così Green Future proverà a raccontare sostenibilità e digitale in tutte le forme, dall’innovazione alla tutela ambientale, passando per le nuove frontiere del tech e i grandi temi dell’attualità. Lo farà con la solita attenzione di sempre: farsi comprendere da tutti, garantendo un approfondimento completo e soprattutto diverso rispetto a quanto già presente sulla rete. Un’offerta di informazione libera da preconcetti e idealizzazioni, ostile alle banalità e unica nel suo genere. Un viaggio di migliaia di chilometri che però tornerà sempre a casa, dando voce alle realtà locali e ai cittadini piacentini che vivono il presente con un occhio costantemente puntato in avanti, verso il futuro e l’orizzonte.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà