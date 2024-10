“Cultura e innovazione per la sostenibilità”: l’esperienza di Piacenza a Lucca

Recentemente, l’assessore al Turismo di Piacenza, Christian Fiazza, ha partecipato a un importante dibattito a Lucca, intitolato “Cultura e innovazione al servizio della sostenibilità”. L’evento ha riunito vari esperti, tra cui il sindaco di Avezzano e docenti universitari, per discutere come valorizzare i territori attraverso la collaborazione tra istituzioni.

Fiazza ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme, citando la Rete Cultura Piacenza “Non in un’ottica campanilistica – spiega l’assessore Fiazza – bensì con lo sguardo aperto a quel concetto di squadra di cui è modello, per eccellenza, un progetto costruttivo e foriero di risultati concreti qual è Rete Cultura Piacenza, che ho indicato come esempio positivo di collaborazione grazie alla siner”gia tra tutte le realtà che ne sono parte e ha suscitato particolare interesse, tra i relatori presenti, per ulteriori approfondimenti.”

Ha anche parlato del modello di Destinazione Turistica Emilia, “che ci ha insegnato a ripensare al concetto di accoglienza, ricettività e promozione del territorio in una prospettiva più ampia, capace di andare oltre i confini provinciali per abbracciare una visione d’insieme e a tutti gli effetti di area vasta, come quella che unisce in quest’ambito Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Un punto di vista innovativo, che al tempo stesso ci riporta al Piccolo mondo antico di Guareschi e alla celeberrima citazione – ‘il Po comincia a Piacenza (…)’ – con cui ho scelto non a caso di aprire il mio intervento”.

Durante il dibattito, è emersa la necessità di supportare i piccoli Comuni, con i capoluoghi che possono svolgere un ruolo chiave nel coordinamento di iniziative. La sostenibilità e la resilienza dei territori sono essenziali per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, offrendo ai visitatori esperienze uniche e rendendo i territori più competitivi.