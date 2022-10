Sindacalisti arrestati, è stato revocato l’obbligo di firma per Arafat

Nella giornata di ieri è stata revocata la misura di obbligo di firma al coordinatore provinciale del sindacato autonomo Si Cobas Mohamed Arafat, arrestato lo scorso luglio dalla polizia insieme ad altri esponenti sindacali con le accuse di associazione a delinquere, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio.

“Il Si Cobas – si legge in una nota diffusa dal sindacato – esprime la sua soddisfazione per la decisione della magistratura e nei prossimi giorni inoltrerà tramite i suoi legali medesima istanza di revoca per gli altri tre sindacalisti ancora sottoposti a questa misura”.