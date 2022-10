Pm10, stop alle misure emergenziali. Domenica ecologica il 23 ottobre

A seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, a Piacenza, così come nelle altre province emiliano-romagnole, termina l’emergenza legata al superamento dei livelli di Pm10.

Restano in vigore ancora per oggi, venerdì 21 ottobre, le misure aggiuntive di limitazione al traffico che dispongono, oltre alle categorie già oggetto di restrizioni nei giorni feriali, il divieto di circolazione per i diesel Euro 4, sempre tra le 8.30 e le 18.30. Lo stesso provvedimento sarà attuato domenica 23 ottobre, giornata ecologica come previsto dal Piano regionale integrato per l’aria.

