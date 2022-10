Stamattina intorno alle 11.00 un incendio è divampato all’uscita di Piacenza sud, nei pressi della rampa per immettersi in tangenziale: ad andare in fiamme un camion. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. L’intervento è ancora in corso. Pesanti i disagi alla circolazione.

