Si chiama “Locanda dei Serviti” perché richiama alla mente il passato dell’Albesani. Quando cioè, in epoca medievale, in quegli stessi locali di corso Matteotti, che oggi ospitano un centinaio di anziane e di anziani, vivevano i Padri dell’ordine dei Servi di Maria. Oggi quell’antica vocazione è stata ripensata e concretizzata in una sorta di trattoria di paese in cui è possibile, al momento per i soli ospiti dell’Albesani, gustare un pasto e soprattutto trova un’occasione di socialità. L’ambiente è quello di una trattoria ristorante, con tanto di camerieri, menù stampato a colori e tavola apparecchiata con tovaglie a quadrettoni. Al suo interno ogni giorno trovano posto dalle sei alle otto persone, tutti ospiti dell’Albesani.

IL PEZZO COMPLETO SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI