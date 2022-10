Coldiretti Piacenza, tutti gli eventi. Al via raccolta firme contro il cibo sintetico

Fine settimana ricco di iniziative ed eventi per Coldiretti Piacenza. Domattina, sabato 29 ottobre alle 11.00, al mercato coperto di Campagna Amica in via Farnesiana 17 a Piacenza si svolgerà la Conferenza Stampa per presentare la collaborazione tra Campagna Amica, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e l’Assigeco Basket, per portare i prodotti della rete Campagna Amica nell’area ristoro al pubblico del PalaBancaSport.

Da questo fine settimana al mercato coperto prende il via anche la raccolta firme della petizione mondiale contro il cibo sintetico, cui sarà possibile aderire anche questa domenica nell’ambito della manifestazione “A tavola in Valluretta” che si svolgerà ad Agazzano.

Infine, ad attendere i visitatori del mercato coperto questo fine settimana sono previste iniziative a tema Halloween sulla zucca, con l’esposizione delle varietà piacentine a cura di tre aziende agricole del territorio; la degustazione di olio novello.

Il mercato coperto di Campagna Amica promosso da Coldiretti rispetta i seguenti orari di apertura: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.