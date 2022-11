Messa al cimitero, Cevolotto: “I nostri cari restano in una forma di comunione”

“Se in questo luogo ci sono state le sofferenze e le lacrime ora il futuro promesso è presente. Non possiamo fermarci ai nostri ricordi, c’è un’esistenza che continua, relazioni che si compiono. La presenza dei nostri cari rimane in una forma di comunione e in una forza del bene che hanno vissuto e che continuano a generare”. Sono le parole pronunciate dal vescovo della diocesi monsignor Adriano Cevolotto che ha presieduto la tradizionale funzione eucaristica alle 15 di oggi, 1 novembre, festa dei Santi, presso il cimitero urbano di Piacenza. Alla messa erano presenti numerosi fedeli. In prima fila, in rappresentanza del comune, il vicesindaco Marco Perini.

“Ci hanno consegnato una terra bella perché vissuta nella passione – ha proseguito il vescovo – oggi la perdita di prospettiva può generare insicurezza. Dobbiamo affidarci a qualcuno più grande di noi. Possiamo credere che in questo luogo il bello debba ancora venire”.

Le celebrazioni proseguono anche nella giornata di domani, 2 novembre. Alle 10.30 nel Famedio del cimitero urbano si terrà la cerimonia di commemorazione dei Caduti per la Patria, officiata dal cappellano militare, monsignor Pietro Campominosi. Alla funzione religiosa seguirà l’intervento istituzionale del sindaco Katia Tarasconi e la deposizione delle corone d’alloro.