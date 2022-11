A Nel Mirino la prevenzione dei tumori al seno: bilancio del mese rosa

Ottobre è per eccellenza il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno. Ancora oggi molte donne hanno paura a sottoporsi agli esami di screening e, a causa della battuta d’arresto subita durante il Covid, si è registrato un drammatico incremento del numero dei casi e di aggravamento delle prognosi. Come ogni anno, Telelibertà stilerà un bilancio del mese appena trascorso con l’approfondimento che andrà in onda questa sera, 4 novembre, dalle ore 21.00 a “Nel Mirino”.

Saranno ospiti del direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi: la giornalista Marzia Foletti, Dante Palli, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale Senologica e Breast Unit dell’ospedale di Piacenza, Renza Bonini, direttore della Struttura Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Piacenza, Stefania Calza, responsabile del Centro Salute Donna, Lucia Berti, Case Manager della Breast Unit, e Romina Cattivelli, presidente dell’associazione Armonia Piacenza. Insieme ai medici verranno affrontati i temi della prevenzione del tumore al seno, dello screening, della sicurezza delle cure, le buone pratiche per diminuire i fattori di rischio e le conseguenze del post Covid, mentre con Romina Cattivelli si parlerà di Armonia che proprio nel 2022 ha festeggiato i suoi primi trent’anni di attività.

Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda sabato alle 9 e alle 17 e domenica alle 18.