Castel San Giovanni, mille papaveri di carta per celebrare il 4 novembre

A Castel San Giovanni la festa del 4 novembre ha avuto come filo conduttore i mille papaveri di carta che i ragazzi delle ultime classi delle scuole medie hanno confezionato, uno ad uno con le loro mani rifacendosi alla celebre canzone di De André, per onorare questa ricorrenza. Con quei papaveri gli alunni hanno addobbato il teatro Verdi e li hanno distribuiti alle persone che hanno preso parte alla cerimonia. Quegli stessi papaveri sono anche diventati il filo conduttore di un video che loro stessi, insieme agli insegnanti, hanno preparato per raccontare il significato del 4 novembre. Prima di girare il video, di pochi minuti visionabile su Youtube, i ragazzi hanno visitato tutti i monumenti che in città riportano i nomi dei ragazzi caduti durante la Grande Guerra.

