Giorno della Libertà, anche Piacenza ricorda il crollo del Muro di Berlino del 1989

Nove novembre 1989, l’Europa e il mondo intero seguivano con apprensione un evento di portata storica, che avrebbe cambiato la vita di milioni di persone e segnato la fine della Guerra Fredda e dell’Unione Sovietica: il crollo del Muro di Berlino.

Oggi, 9 novembre 2023, nella 33esima ricorrenza istituita dal Parlamento italiano come Giorno della Libertà, la citta di Piacenza ha fatto memoria nel Giardino della Libertà in via Santa Franca.

Al saluto del prefetto Daniela Lupo e della presidente della Provincia Monica Patelli, è seguito l’intervento del sindaco Katia Tarasconi.