Vigolzone, i “Bipedi” donano alla scuola i proventi della Marcia dell’alpino

La scuola dell’infanzia paritaria “Orfani di Guerra” di Vigolzone sta per compiere 100 anni e ha già ricevuto in anticipo un primo bel regalo. L’asd Bipedi di Vigolzone, associazione sportiva dilettantistica che promuove l’attività fisica attraverso la corsa, le camminate, le marce non competitive, ha infatti consegnato un maxi assegno di 1.500 euro alla scuola materna. Una somma che deriva dalla “Marcia dell’alpino” che si è tenuta domenica 2 ottobre scorso tra le colline vigolzonesi in memoria del dottor Giuseppe Bacchi, che ha visto un’ampia partecipazione di marciatori e di persone che hanno contribuito in diversi modi.

L’assegno è stato consegnato da alcuni componenti del consiglio direttivo dei Bipedi presieduto da Anna Siciliano, al parroco e presidente del consiglio di amministrazione don Piero Lezoli, al sindaco Gianluca Argellati, alle insegnanti presenti con alcuni bambini che frequentano il doposcuola in rappresentanza di tutti i loro compagni di scuola. La somma sarà utilizzata in parte per il pagamento delle utenze di luce e gas, che anche per la scuola hanno avuto un grande aumento e in parte per l’acquisto di nuovo materiale didattico utile alle attività dei bambini.