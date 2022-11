Inseguito a folle velocità da tre auto dei carabinieri da Podenzano a Fiorenzuola

È finito con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una per resistenza l’inseguimento da film che ha visto impegnati i carabinieri nella notte.

Poco dopo l’una, i militari della Stazione di San Giorgio hanno intimato l’alt a una vettura che sfrecciava nel centro di Podenzano. L’uomo alla guida, un trentenne piacentino, ha però accelerato e ha provato a fuggire. È scattato quindi un inseguimento a folle velocità fino a Piacenza, dove l’automobilista ha poi imboccato la tangenziale e quindi l’autostrada A1 verso Bologna. Nel frattempo le auto dei carabinieri che provavano a fermarlo erano diventate tre. Vistosi accerchiato, l’uomo ha effettuato una brusca manovra e colpito la fiancata di una pattuglia, per poi perdere il controllo del proprio mezzo e finire la corsa contro il margine destro della carreggiata, appena dopo autogrill tra Fiorenzuola e Fidenza.

Nessuno è rimasto fortunatamente ferito, l’automobilista è stato denunciato.

Sul posto la Polizia Stradale di Guardamiglio per rilevare l’incidente.