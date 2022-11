Comune di Piacenza, risolto il guasto al centralino telefonico: uffici raggiungibili

E’ stato ripristinato il guasto al centralino telefonico del Comune di Piacenza, che nella mattinata di lunedì 21 novembre aveva reso irraggiungibili dall’esterno tutti gli uffici comunali per circa mezz’ora.

NOTIZIA DELLE 10.30 – Il comune di Piacenza fa sapere che a causa di un guasto al centralino, i numeri telefonici degli uffici comunali – in tutte le sedi – risultano non raggiungibili dall’esterno.

“Scusandosi con la cittadinanza per il disagio arrecato, l’Amministrazione informa che i tecnici sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, il corretto funzionamento degli impianti”.