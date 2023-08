Uffici comunali chiusi il 14 e 15 agosto: tutte le info sui servizi garantiti

Il Comune di Piacenza resterà chiuso al pubblico nella giornata di lunedì 14 agosto. Faranno eccezione il servizio di polizia locale (che sarà garantito senza alcune riduzione o limitazione) e, per la sola mattinata, dalle 8.15 alle 13, lo sportello registrazione decessi di via Beverora. Tutti gli altri uffici riprenderanno l’attività con il consueto orario mercoledì 16 agosto; i cittadini che avevano fissato un appuntamento per lunedì 14 presso gli sportelli Quic sono già stati contattati per consentirne la riprogrammazione.

Il provvedimento di chiusura prefestiva è stato disposto dall’Amministrazione comunale per ottimizzare i costi legati al personale e ai consumi energetici, in virtù del deciso calo di afflusso stagionale dell’utenza – in particolare alla vigilia del Ferragosto – e di una maggiore richiesta di ferie o permessi in concomitanza con il periodo estivo. La sede comunale di piazza Cavalli resterà chiusa anche nei pomeriggi di venerdì 11 e venerdì 18 agosto (a partire dalle 15), così come nelle mattinate di sabato 12 e sabato 19.

Sarà invece aperto, sia lunedì 14 che martedì 15 con orario continuato dalle 10 alle 16, lo Iat-R di piazza Cavalli, che garantirà accoglienza e informazioni ai turisti per i quali sarà possibile, in entrambe le giornate, andare alla scoperta di Palazzo Farnese: lunedì 14 (così come mercoledì 16) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nel giorno di Ferragosto dalle 10 alle 18 senza soste. Proprio in occasione della festività dell’Assunta, nel biglietto di ingresso sarà inclusa la possibilità di partecipare a una visita guidata: alle 10.30 tra le sale della collezione civica, della Pinacoteca e del Museo delle Carrozze, alle 16.30 tra i reperti della Sezione Romana del Museo Archeologico. Rimarrà chiuso al pubblico lunedì 14 e martedì 15, invece, il Museo di Storia Naturale.

Inoltre, da lunedì 7 a lunedì 21 agosto compresi, osserva la chiusura estiva la Biblioteca Passerini Landi, così come la sezione ragazzi Giana Anguissola e la biblioteca di via Perfetti alla Besurica, mentre riaprirà al pubblico mercoledì 17 la sede decentrata di viale Dante e resterà operativa, sino a venerdì 11 agosto, la biblioteca della Farnesiana, la cui pausa estiva inizierà lunedì 14 per concludersi il 31 agosto.

Chiusura dal 14 al 20 agosto anche per lo sportello Informafamiglie&Bambini alla Galleria del Sole, nonché per lo sportello informativo Minori di via Martiri della Resistenza 8, così come per il centro aggregativo Spazio 2. Resterà chiuso sino al 27 agosto Spazio 4 e, sino alla fine del mese, l’Informagiovani.