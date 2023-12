Capodanno, in centro storico niente botti e bevande in vetro: firmata l’ordinanza

Si avvicina il Capodanno e per garantire alla cittadinanza la possibilità di partecipare in sicurezza alla manifestazione di benvenuto all’anno nuovo, stamani è stata emanata l’ordinanza sindacale che vieta, dalle 19.00 di domenica 31 dicembre alle 4.00 di lunedì 1 gennaio 2024, in tutto il centro storico cittadino, l’utilizzo di spray urticanti, l’esplosione di botti, petardi e altri artifici pirotecnici che possono causare detonazioni o rumori di forte intensità, nonché la detenzione in luogo pubblico, la somministrazione, il consumo e la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro, lattine o metallici di qualunque genere.

Sarà quindi obbligatoria per la società organizzatrice dell’evento e per gli esercenti commerciali e artigianali del centro storico, per tutto il periodo della manifestazione, la somministrazione e/o la vendita delle bevande e degli alimenti in contenitori di carta o plastica. Per quanto riguarda il perimetro cittadino interessato dal provvedimento queste le vie e le piazze coinvolte: via Cavour, via XX Settembre, piazzetta San Francesco, via San Donnino, via Sopramuro, largo Battisti, Corso Vittorio Emanuele II, vicolo Perestrello, piazzetta Sant’Ilario, largo Sant’Ilario, via Illica, via Calzolai, piazzetta Grida, piazzetta Pescheria, piazzetta Mercanti, via Mazzini e via Cittadella. La violazione del provvedimento comporta una sanzione amministrativa di importo variabile tra 25 e 500 euro.