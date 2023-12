“Fine dell’anno in bellezza”: una domenica alla scoperta della nostra città con Iat-R

“Fine dell’anno in bellezza” è il titolo della visita guidata alla scoperta della città in programma domenica 31 dicembre, dalle 15.15 alle 17.15 (con ritrovo in piazza Cavalli davanti allo Iat-R): un modo insolito e al contempo piacevole per iniziare, con qualche ora d’anticipo sulla tradizione, i festeggiamenti del Capodanno. Arricchita da aneddoti e curiosità storiche e “gastronomiche”, la visita guidata sarà l’occasione per (ri)scoprire alcuni dei principali monumenti e degli “angoli” più caratteristici di Piacenza.

La partecipazione – con prenotazione obbligatoria (tel. 0523-492001, email [email protected]) – è gratuita per i minori di 12 anni, mentre per gli adulti il costo è di 10 euro (la gestione dei pagamenti sarà presso l’ufficio Iat-R di piazza Cavalli). Nell’ottica di valorizzare l’offerta enogastronomica del territorio piacentino, il Mercato Coperto di Campagna Amica (in via Farnesiana 17) riserva ai partecipanti alla visita guidata un buono sconto del 10% – che potrà essere ritirato all’atto del pagamento del biglietto presso l’ufficio Iat-R – nonché la possibilità di degustare i prodotti tipici con un menù dedicato.