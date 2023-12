Concerto per la Notte di San Silvestro: tutte le modifiche alla viabilità

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023 e allo scopo di tutelare la massima sicurezza ai partecipanti all’evento di fine anno nell’area di piazza Cavalli, dalle ore 19 di domenica 31 dicembre sino al termine della manifestazione, in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta delle Grida, via Illica, via Cavour nel tratto da largo Matteotti a piazza Cavalli, via Sopramuro nel tratto tra via Medoro Savini e piazza Cavalli, via Mazzini nel tratto tra via Mentana e piazza Cavalli, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Nella fascia oraria, nelle stesse vie e piazze (con l’unica eccezione di via Illica), nonché in via Cittadella nel tratto tra via Mazzini e largo Matteotti, largo Battisti (escluso l’attraversamento in direzione di via Sant’Antonino), via San Donnino nel tratto tra largo Battisti e via Medoro Savini, vicolo Perestrello e via XX Settembre nel tratto tra piazza Cavalli e via San Francesco, è istituito il divieto di circolazione. Inoltre, dalle ore 16 di domenica 31 dicembre sino al termine dell’evento, in vicolo Sant’Ilario è istituito il doppio senso di marcia, mentre in piazzetta Sant’Ilario sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (dal quale sono esclusi gli organizzatori e le persone con disabilità, che avranno a disposizione otto stalli per parcheggiare la loro vettura e il cui accesso verrà autorizzato da stewards della società che promuove l’evento). Infine, sempre per consentire lo svolgimento del Capodanno 2023, a partire dalle ore 19 di domenica e fino al termine della manifestazione, le aree stazionamento taxi di via Sopramuro e di via Cavour saranno sospese e temporaneamente dislocate in via IV Novembre nei pressi del “Cheope”, area idoneamente segnalata e attrezzata oltreché già utilizzata in analoghe occasioni.