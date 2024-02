Permessi Ztl giornalieri: da oggi è possibile attivarli anche ai parcometri

Da oggi è possibile acquistare i permessi giornalieri per accedere alla Ztl (per i veicoli di peso pari o inferiore alle 18 tonnellate) attraverso i 122 parcometri che fungono da emettitrici automatiche distribuiti in tutta la città di Piacenza.

“I parcometri attivi – si legge in una nota di Gps Global Parking Solutions – oltre ad essere programmati per consentire il pagamento della sosta, potranno emettere un permesso Ztl in modo semplice e veloce. Per accedere al menù relativo al permesso Ztl è necessario premere il tasto info e servizi e digitare il tasto 4. Il sistema richiederà l’inserimento della targa del veicolo per il quale viene richiesto il permesso. Al momento il sistema non permette il rilascio del permesso per targhe straniere. Il pagamento è consentito solo mediante carte di credito”.

Nel frattempo, l’ufficio permessi Ztl di Gps continua a mantenere inalterata la funzione di rilascio di tutti i contrassegni giornalieri – negli orari di apertura – oltre alla modalità online di rilascio dei permessi.

Tutti i contrassegni giornalieri consentono l’accesso alla Ztl da tutti i varchi e il transito in tutte le zone A, B, C e D (con limitazione per il rilascio dei permessi all’aree pedonali urbane Apu).

I permessi rilasciabili attraverso i parcometri sono i seguenti: cinque euro per i veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, otto euro per i veicoli con peso compreso fra le 3,5 e le 7,5 tonnellate, dieci euro per i veicoli con peso compreso fra le 7,5 e le 18 tonnellate.

I permessi rilasciati dal parcometro sono validi per il giorno di emissione, dalle 8.00 alle 19.00 e possono essere rilasciati per i veicoli di peso complessivo pari o inferiore a 18 tonnellate. Per il rilascio dei permessi ai veicoli di peso superiore alle 18 tonnellate e per l’accesso alle aree pedonali urbane, continua ad essere necessario rivolgersi all’ufficio permessi di Gps in via Rio Farnese 14D.

Trova così attuazione un progetto proposto Gps e accolto dal Comune di Piacenza per digitalizzare e semplificare le procedure per il rilascio dei permessi. Nelle prossime settimane sarà inoltre attivo il servizio di rilascio dei permessi presso le tabaccherie convenzionate. La lista degli esercenti sarà disponibile sul sito di Gps Piacenza.

Per eventuali ulteriori informazioni sul rilascio dei permessi Ztl è possibile consultare il sito www.comune.piacenza.it/ztl oppure rivolgersi all’ufficio Gps permessi Ztl all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 05231798367.