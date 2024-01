Nuova Ztl anti-traffico in via Giordani, Bongiorni: “Ancora 15 giorni prima di giudicare”

Focus anche sulla Ztl di via Giordani “allungata” fino alle ore 8.30 durante la puntata di “Nel Mirino” su Telelibertà. Una scelta voluta dall’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni per “alleggerire il traffico sullo stradone Farnese” nel tentativo, per l’amministrazione Tarasconi, di risolvere il nodo viabilistico ormai annoso. Nel format di Telelibertà, Bongiorni ha spiegato di aver ascoltato la “posizione contraria, netta e dura” dei mobility manager scolastici, ma di voler “aspettare almeno altri 15 giorni prima di giudicare”.

Novità per l’area pedonale di piazza Duomo: “Sarà pronta prima della primavera, ma ci vorrà un periodo transitorio per studiare i flussi delle automobili prima di attivare le telecamere”.

Dibattito anche sulla possibilità di nuove zone 30, per le quali Bongiorni ha confermato uno studio di fattibilità per “24 nuove micro aree, in zone scolastiche e di quartieri residenziali”. Il consigliere comunale Luca Zandonella ha appoggiato la linea del ministro Salvini, già critico contro l’intervento di Bologna inaugurato nei giorni scorsi: “Zone da implementare solo di fronte ad asili e scuole”.

