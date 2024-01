Via alla sperimentazione nel varco Ztl di via Giordani ma ancora code e ingorghi

Ancora caos viabilistico in via Giordani durante l’ingresso degli alunni nella scuola elementare. La contromisura adottata dall’amministrazione Tarasconi, per adesso, non ha innescato una soluzione immediata al problema degli ingorghi nell’orario di punta: da ieri mattina infatti è in vigore la sperimentazione della Ztl ridotta in direzione di via Scalabrini, cioè la proroga mattutina di mezz’ora che dal lunedì al venerdì consente – fino alle 8.30 – di transitare ai varchi della zona a traffico limitato all’intersezione tra via Giordani e via San Siro, nonché in via Scalabrini. Il sabato e la domenica resta invece invariato il termine orario classico, per cui i veicoli non autorizzati devono passare comunque entro e non oltre le 8.

L’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni conferma che “per ora il tema della concentrazione dei veicoli rimane all’ordine del giorno”, ma c’è la speranza che “il provvedimento adottato possa cambiare anche le abitudini delle famiglie e alleggerire il traffico in questo tratto”. La misura, che resterà operativa fino a giugno – in attesa poi di un’eventuale riconferma –, è oggetto di monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale. Si punta a “favorire un maggiore scorrimento del traffico in una zona che, soprattutto in coincidenza con l’entrata scolastica alla primaria Giordani, è particolarmente soggetta a intasamenti, con l’obiettivo di agevolare anche il flusso dei mezzi lungo lo stradone Farnese”.

Fino alla scorsa settimana, infatti, dopo le 8 del mattino gli automobilisti non in possesso di pass Ztl che percorrevano via Giordani, in direzione di piazza Sant’Antonino, dovevano obbligatoriamente svoltare in via San Siro e uscire, da qui, su via Santa Franca o via San Vincenzo, sede della scuola media Nicolini. Si generavano così code considerevoli lungo una delle arterie più importanti della città.

