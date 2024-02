Provincia, la presidente Patelli a Travo: a breve i lavori al ponte sul Trebbia

Nuova tappa degli incontri tra la Provincia di Piacenza e i Comuni del territorio: nel pomeriggio di ieri, martedì 27 febbraio, è stata la volta di Travo, dove la presidente Monica Patelli è stata accompagnata dalla consigliera provinciale con delega alla pianificazione territoriale Claudia Ferrari (in qualità di coordinatrice piccoli comuni Anci Emilia-Romagna) e dal direttore generale della Provincia, Vittorio Silva.

A ricevere la delegazione dell’ente di Corso Garibaldi sono stati il sindaco di Travo e consigliere provinciale Lodovico Albasi, insieme agli assessori Roberta Valla e Luigi Mazzocchi.

La giunta travese ha elogiato il lavoro svolto su diversi e impegnativi fronti dall’amministrazione provinciale (considerata indispensabile “casa dei Comuni”) nonostante i vincoli alle materie di competenza e il depauperamento in termini di risorse e di organici imposti dalla legge Delrio: riconosciute agli uffici dell’Ente competenza e concretezza su tanti aspetti, dalla viabilità all’urbanistica.

Una importante fetta dell’incontro, come in tutti gli appuntamenti con gli enti locali, è stata dedicata alla viabilità. Di notevole importanza è il via (in primavera partirà il primo stralcio) ai lavori di risanamento del ponte sul Trebbia, fondamentale via di accesso al paese dalla Statale 45: in totale, nei prossimi 5 anni, la Provincia investirà per il manufatto circa 10 milioni di euro.

Nell’ambito dell’accordo quadro dedicato alla manutenzione ordinaria della viabilità provinciale sarà inoltre eseguito, al più presto, il definitivo livellamento di alcuni tombini lungo il medesimo ponte.

Ben tre le Strade Provinciali (n. 68 di Bobbiano, n. 76 di Pigazzano e n. 40 di Statto) che interessano Travo: apprezzati sia il completo ripristino della n. 68 di Bobbiano, che fu tra le più duramente colpite dai pesanti effetti del maltempo che, nel novembre 2019, costrinse alla chiusura di tre strade provinciali e alla circolazione a senso unico alternato in diverse altre, sia gli interventi (anche alla segnaletica) svolti sulle altre due dal servizio viabilità dell’ente di Corso Garibaldi.

Soltanto risorse di gran lunga superiori a quelle disponibili consentirebbero, invece, di risolvere complessivamente le problematiche create dalla frana (tecnicamente di colore nero) che insiste lungo la n. 40 di Statto, soprattutto nel tratto tra le frazioni di Statto e Croara.

Sul tavolo, inoltre, l’ipotesi di realizzare – lungo la medesima Provinciale – una intersezione a rotatoria all’incrocio con la comunale per la frazione Case Marchesi. Allo studio anche modifiche alla sede stradale per limitare la velocità dei mezzi in ingresso a Travo, soprattutto a monte del paese.

L’appuntamento ha toccato anche l’eventualità del trasferimento al Comune di alcune pertinenze della Provincia nel centro abitato di Travo e la collocazione di una panchina per persone diversamente abili, nonché tematiche non di competenza diretta della Provincia: dalle risorse economiche e di personale disponibili all’eccellenza della scuola di Travo (tra le prime cinque per qualità in Italia secondo una ricerca svolta per conto del Ministero), fino alla crescente importanza dei servizi sociali.

A conclusione dell’appuntamento, la presidente della Provincia ha rilanciato un’idea già emersa alla luce dei precedenti appuntamenti con i Comuni: “Chiederemo un incontro con i parlamentari piacentini per condividere e discutere con loro le diverse criticità manifestate dai Comuni alla Provincia, nella convinzione che su molti temi siano necessari interventi concreti da parte del Governo per favorire e accelerare la soluzione di problemi per i quali i territori stanno pagando un prezzo troppo alto”.