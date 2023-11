Incontro con i nuovi assunti. Il sindaco: “Squadra a servizio della comunità”

Un gruppo di circa sessanta nuovi dipendenti comunali, assunti da luglio a oggi, ha incontrato questa mattina il sindaco Katia Tarasconi, il vicesindaco e assessore al Personale Marco Perini e il direttore e segretario generale Luca Canessa nella Sala consiliare di Palazzo Mercanti. Un incontro informale, senza scalette o ordini del giorno, a cui sindaca, vicesindaco e direttore tenevano molto, come hanno subito sottolineato nel presentarsi. “Piacere, sono Katia” ha esordito la prima cittadina prima di chiedere a ognuno di dire nome, cognome e ufficio in cui presta servizio, sottolineando l’importanza di lavorare insieme, di fare gruppo, di darsi una mano. “Ora fate parte di una grande squadra che lavora al servizio della comunità – ha detto – ed è una cosa importante, una cosa che ha grande valore. Perché il nostro obiettivo, proprio come squadra, è quello di far crescere in efficienza e in qualità dei servizi il Comune di Piacenza; vogliamo che diventi un Comune di riferimento, un modello. Per farlo, servivano nuove energie, nuove competenze e nuove forze. Voi siete tutto questo. La mia porta è sempre aperta per qualsiasi esigenza. Grazie di aver scelto di lavorare qui, congratulazioni e buon lavoro”.

L’importanza di lavorare per un ente come il Comune è stata rimarcata anche dal vicesindaco Perini che ha sottolineato come un impiego al servizio alla comunità sia un valore aggiunto anche a livello personale; un valore aggiunto di cui andare fieri, responsabilizzante e gratificante al tempo stesso.

Il direttore generale Canessa ha saltato di colpo i formalismi con il suo numero di cellulare comunicato al microfono davanti a tutti i presenti: “Segnatevelo e non fatevi problemi a usarlo, e non solo per parlarmi di qualche pratica di lavoro ma anche per segnalarmi problemi o necessità. Facciamo parte della stessa squadra al di là dei ruoli e delle gerarchie, e questo è un aspetto fondamentale per poter far crescere il Comune. E siamo sulla strada giusta”. Come esempio, Canessa ha citato la recente reintroduzione dell’affiancamento lavorativo in alcuni settori: “Abbiamo fatto una riunione l’altro giorno e non credevo di trovarmi di fronte tante persone che, volontariamente e in aggiunta agli impegni di servizio che già hanno, si sono messe a disposizione per dare una mano a chi ha iniziato da poco. E’ un ottimo segno”.

All’incontro di questa mattina, ne seguirà un altro a breve dedicato ai nuovi agenti della Polizia locale. Il momento di saluto e presentazioni si terrà al Comando di via Rogerio.