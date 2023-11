A dicembre la Coppa del mondo, oggi visita in Comune per il Karate Farnesiana

Eva Dellavalle, Gaia Granelli, Aurora Longeri, Mattia Bongiorni, Lorenzo Centonze e Ginevra Livelli: saranno loro gli “alfieri” del Karate Farnesiana che rappresenteranno Piacenza alla Coppa del Mondo che si terrà a Jesolo dal 7 al 9 dicembre. Sarà solo uno dei grandi appuntamenti che attendono la società piacentina, attualmente 16° su 1.200 realtà in tutta Italia grazie agli ottimi risultati ottenuti nel corso della passata stagione.

L’augurio è di continuare su questa strada ed è arrivato anche dalle istituzioni: stamattina il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore allo sport Mario Dadati hanno ricevuto in municipio gli atleti, lo staff e i genitori dei ragazzi per celebrare i brillanti risultati raggiunti e dei prestigiosi riconoscimenti recentemente conseguiti. Vanno ricordati anche gli altri giovani che hanno ottenuto titoli italiani e regionali negli ultimi due anni: Nicole Longeri, Angelica e Giulia Ghilardotti, Maristella Salvo e Sofia Buraya.

Merito anche di uno staff di primo livello formato dal direttore tecnico Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli allenatori Marco Risoli, Giulia Ghilardotti e Camilla Boselli. “Ringraziamo le istituzioni che sono sempre state molto attente alle nostre attività – ha detto Boselli – ora ci aspettano i prossimi obiettivi, il primo è l’Open di Campania valido per la formazione dei Cadetti Under 21, poi ci sarà la gara più importante che è la Coppa del Mondo con 4mila atleti da 80 nazioni, infine saremo in Spagna a fine dicembre per l’Open Lloret del Mar”.