Karate Farnesiana, a Riccione un oro e un argento con Bongiorni e Longeri

Un oro e un argento nella gara più prestigiosa d’Italia sotto l’egida della Fijlkam. Si tratta del bottino pregevolissimo conquistato dalla “solita” Karate Farnesiana che, al PlayHall di Riccione, ha brillato grazie a Mattia Bongiorni e ad Aurora Longeri.

Il primo ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Cadetti -70 kg dopo sei incontri super ed è risultato il migliore tra i 47 atleti inclusi nella categoria. Si tratta di una conferma per Bongiorni, che nel suo personale palmares vanta un titolo italiano ottenuto nel 2022 e due argenti tricolore, ultimo dei quali conseguito lo scorso anno. Risultati che pongono lo stesso Bongiorni al secondo posto del ranking nazionale e quindi nella lista dei potenziali azzurri in vista dei Mondiali 2024.

E poi Aurora Longeri, a sua volta nelle prime cinque del ranking nazionale, che si è regalata uno splendido secondo posto nella categoria Under 14 -52 kg. Solo di fronte ad un’atleta lombarda, la piacentina ha alzato bandiera bianca al termine di un incontro combattutissimo che conferma il potenziale della giovanissima che nel 2022 ottenne il bronzo ai campionati italiani.

Ovvia la soddisfazione dello staff tecnico della società piacentina, sempre più protagonista: Gianluigi Boselli, Giorgio Livelli, Pier Paolo Cagnoni, Giulia Ghilardotti e Marco Risoli gongolano dopo l’ennesimo successo e anche per i piazzamenti ottenuti dagli altri atleti presenti alle gare romagnole.

Ginevra Livelli ha infatti sfiorato il podio tra gli Under 14 -52 kg in un incontro chiuso in parità: il regolamento prevede l’assegnazione della vittoria all’atleta che consegue il primo punto e ha così condannato la piacentina alla “medaglia di legno”. Settima invece Eva Dallavalle: la vice campionessa d’Italia 2023 si è ben disimpegnata tra le Cadette -54 kg e confermandosi tra le prime cinque atlete del ranking nazionale. Da segnalare, come a Riccione, le gare siano state supportate dal sistema tecnologico della video review che consente di rivedere al rallentatore le fasi più complesse da giudicare eventualmente contestate dai coach. Una sorta di “var” assai apprezzata dalle società visto che elimina possibili contestazioni dovute alla grande complessità legata alle valutazioni arbitrali.

Per il Karate Farnesiana un pieno di ottimismo anche in vista del prossimo impegno di Coppa Italia Csen, ma anche dell’Open del Veneto Fijlkam e dei campionati regionali Esordienti.